Амурчанин на Камчатке протащил по асфальту полицейского

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На Камчатке осудили жителя Приамурья. 29-летнего амурчанина признали виновным в применении насилия к представителю власти.

В июле 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на улице Бохняка в городе Петропавловске-Камчатском. Сотрудники полиции предложили виновнику ДТП покинуть свой автомобиль. В ответ амурчанин протащил по асфальту сотрудника полиции, ухватившегося за дверь автомобиля.

Затем он умышленно совершил столкновение с припаркованными автомобилями, сбросил полицейского на землю и скрылся с места происшествия. Сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Житель Приамурья свою вину по предъявленному обвинению не признал. Суд назначил амурчанину наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает прокуратура Камчатского края.