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Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы

Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы
Фото: oskelly.ru

Женщина за рулем «Гелендвагена», сбившая в понедельник вечером человека на Кутузовском проспекте Москвы, — Виктория Короткова, звезда телевизионного проекта «Холостяк». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте автомобиль «Мерседес-Гелендваген» сбил человека. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась женщина. При этом автомобиль зарегистрирован на мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа на сумму 2 500 рублей.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, Виктория ранее была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Кстати, в проекте «Холостяк» она участвовала еще будучи в браке, но после нескольких свиданий с Егором Кридом она подала на развод.

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#ДТП #происшествия

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