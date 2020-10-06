Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы

Ранее стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте автомобиль «Мерседес-Гелендваген» сбил человека. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась женщина. При этом автомобиль зарегистрирован на мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа на сумму 2 500 рублей.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, Виктория ранее была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Кстати, в проекте «Холостяк» она участвовала еще будучи в браке, но после нескольких свиданий с Егором Кридом она подала на развод.