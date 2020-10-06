Звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы
Женщина за рулем «Гелендвагена», сбившая в понедельник вечером человека на Кутузовском проспекте Москвы, — Виктория Короткова, звезда телевизионного проекта «Холостяк». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте автомобиль «Мерседес-Гелендваген» сбил человека. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.
Сообщается, что за рулем автомобиля находилась женщина. При этом автомобиль зарегистрирован на мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа на сумму 2 500 рублей.
Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, Виктория ранее была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Кстати, в проекте «Холостяк» она участвовала еще будучи в браке, но после нескольких свиданий с Егором Кридом она подала на развод.
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