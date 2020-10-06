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6октября
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сегодня, 09:59 3

Воронкова снова перекроют на два дня

Воронкова снова перекроют на два дня
Фото: благовещенск.рф

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация перекроет для движения участок улицы Воронкова – между улицей Кантемирова и Новотроицким шоссе – с 7 по 9 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

– На сегодняшний день в районе авторынка начали подготавливать основание на заездах, примыкающих территориях, поднимать люки на проезжей части и укладывать тротуарную плитку. Завтра планируем нанести нижний слой покрытия, в среду уже будем готовить участок под асфальт и начнем укладывать верхний слой, – сообщили в подрядной организации.

Следующий этап ремонта – участок улицы Воронкова от Студенческой до Тепличной. По словам подрядчика, ремонт Воронкова будет окончен к концу октября.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    сводки с поля боя-эй вы там ещё не уехали из Благи?мы вам поможем

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    а ведь весь этот ремонт развалится, как тот волшебный провал на игнатьевском шоссе. Там асфальт, и, видимо, то что под ним гуляют как хотят, то в одном месте вынется. то в другом, ехать страшно, ведь обрушиться может в любо момент.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    12 минут назад

    По факту эти дорожники и те кто их подряжал то есть мэрия итд издеваются да и только. Вон Воронкова в принципе и с асфальтам как месяц, но из за ступеньки асфальтовых слоев все опять стоит в пробках, все на ней тормозят и перекатываются через нее. А этим иродам лень было ее сгладить, ведь целый месяц все стоит колом и работа стоит!

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