Воронкова снова перекроют на два дня

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В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация перекроет для движения участок улицы Воронкова – между улицей Кантемирова и Новотроицким шоссе – с 7 по 9 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

– На сегодняшний день в районе авторынка начали подготавливать основание на заездах, примыкающих территориях, поднимать люки на проезжей части и укладывать тротуарную плитку. Завтра планируем нанести нижний слой покрытия, в среду уже будем готовить участок под асфальт и начнем укладывать верхний слой, – сообщили в подрядной организации.

Следующий этап ремонта – участок улицы Воронкова от Студенческой до Тепличной. По словам подрядчика, ремонт Воронкова будет окончен к концу октября.