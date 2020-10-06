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сегодня, 09:41 0

Дональд Трамп покинул госпиталь, где лечился от коронавируса

Дональд Трамп покинул госпиталь, где лечился от коронавируса
Фото: news2world.net

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где лечился от коронавирусной инфекции, и направляется в Белый дом, сообщает ТАСС. Соответствующие кадры в понедельник показали американские телеканалы.

Американский лидер вышел из здания в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов. В настоящее время глава Белого дома направляется в свою резиденцию на вертолете.

Как свидетельствуют кадры, которые транслируют телеканалы, машина уже приземлилась на Южной лужайке Белого дома, где также собрались журналисты президентского пресс-пула.

Трамп сообщил о выявлении у него и супруги Мелании коронавируса в ночь на пятницу. Вечером 2 октября глава государства прибыл в госпиталь в штате Мэриленд. Как пояснила тогда пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности было решено, что Трамп проведет несколько дней в этом медицинском учреждении, продолжая работать там.

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#коронавирус #США

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