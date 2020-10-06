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Браконьерам грозит лишение свободы за убийство изюбря в Магдагачинском районе

Браконьерам грозит лишение свободы за убийство изюбря в Магдагачинском районе
Фото: pixabay.com

В субботу, 3 октября, в Магдагачинском районе браконьеры убили изюбря. Хотя у мужчин было разрешение только на добычу медведя. Браконьерам грозит лишение свободы и штраф в 210 тысяч рублей.

Служащие управления по охране животного мира области задержали охотников на реке Уркан. Ими оказались два жителя Зеи и благовещенец. Сотрудники управления изъяли у них оружие и разделанную тушу изюбря. Полиция составила административные материалы. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира.

— К сожалению, случай не единичный. Некоторые амурские охотники берут разрешение на добычу медведя, а потом используют как «пропуск» в охотугодья. При этом добывают совершенно других животных. Такие нарушители ничем не отличаются от браконьеров. Без разрешительных документов санкции для всех одинаковые, — пояснил начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

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#животные #криминал

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