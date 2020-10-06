В Благовещенске перекроют улицу Амурскую

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Очередной перекоп затруднит движение на улицах Благовещенска. На 10 дней рабочие закроют участок улицы Амурской.

В Благовещенске с 6 по 16 октября перекроют участок улицы Амурской – от Комсомольской до Калинина. Специалисты ТЭЦ проводят в этом районе работы по устройству инженерных сетей, сообщает городская администрация. Владельцам автомобилей рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

Напомним, до 8 октября в областном центре также полностью ограничено движение на перекрёстке улиц Пионерской и Красноармейской. Здесь ведутся работы по устройству подземных инженерных сетей.