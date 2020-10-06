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6октября
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сегодня, 09:41 3

В Благовещенске перекроют улицу Амурскую

В Благовещенске перекроют улицу Амурскую
Фото: admblag.ru

Очередной перекоп затруднит движение на улицах Благовещенска. На 10 дней рабочие закроют участок улицы Амурской.

В Благовещенске с 6 по 16 октября перекроют участок улицы Амурской – от Комсомольской до Калинина. Специалисты ТЭЦ проводят в этом районе работы по устройству инженерных сетей, сообщает городская администрация. Владельцам автомобилей рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

Напомним, до 8 октября в областном центре также полностью ограничено движение на перекрёстке улиц Пионерской и Красноармейской. Здесь ведутся работы по устройству подземных инженерных сетей.

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#дороги #жизнь

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Перекрёсток улиц Пионерской и Красноармейской в Благовещенске полностью перекрыли до 8 октября
Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    люди ходите пешком-пока тротуары не перекопали

  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    Мозг у них вообще есть? Это пора расценивать как вредительство! Куча недоделок по всему городу,слов нет..печатных

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Делов-то, снимут Зеленина, поставят на его место чудика вроде Сибирякова.

    Жить то хорошо...

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