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сегодня, 09:25 0

Авиакомпании России получили допуск на полеты в 24 страны

Авиакомпании России получили допуск на полеты в 24 страны
Фото: pixabay.com

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны, соответствующий приказ выпустила Росавиация, сообщает РИА Новости.

В списке стран есть и те, сообщение с которыми которые пока не возобновилось.

Так, авиакомпании получили допуск в открытые страны: Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Турцию и Танзанию. Среди закрытых стран, допуск на полеты в которые уже выдан, — Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркменистан, Чехия, Узбекистан.

Перевозчики также получили допуски на чартерные полеты в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу.

Как подчеркнула представитель Росавиации, этот документ не означает возобновление авиасообщения.

— Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — заключила она.

В Минтрансе в понедельник, 5 октября, отметили, что Росавиация ведет переговоры с иностранными властями о возобновлении рейсов, сокращение полетов или прекращение авиасообщения не обсуждается.

Россия закрыла регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне распространения нового коронавируса. Позднее ограничения начали постепенно снимать.

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#туризм

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