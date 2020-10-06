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Попытка получить контроль над амурской компанией приобретает отчётливо криминальный характер

Попытка получить контроль над амурской компанией приобретает отчётливо криминальный характер

Источники Амур.инфо сообщают, что по факту захвата московского офиса «Покровского рудника» возбуждено уголовное дело.

Мы уже рассказывали нашим читателям, что 26 августа 2020 года новоназначенный исполнительный директор «Петропавловска» Максим Мещеряков в сопровождении мужчин крепкого телосложения, представившихся «уральскими спортсменами», попытался захватить московское представительство «Покровского рудника», входящего в амурский золотодобывающий холдинг.

В результате налёта была похищена важная рабочая информация, блокирована работа серверов компании, нанесён немалый ущерб и самому офису. К сотрудникам «Покровского рудника» применялась физическая сила, их вышвыривали с рабочих мест и угрожали увольнениями. Выдворить незваных гостей, расположившихся в офисе с ночёвкой, удалось только на следующий день сотрудникам полиции.

Инцидент получил общероссийский резонанс, ряд федеральных изданий охарактеризовал его как «возвращение 90-х». Однако, несмотря на то, что действия Мещерякова попали на записи видеокамер и мобильных телефонов, он пытался перевернуть ситуацию с ног на голову. По его версии, это сами сотрудники компании зачем-то разгромили собственный офис и уничтожили файлы со своих компьютеров.

По факту захвата офиса более месяца велась доследственная проверка, и похоже, что её результаты, оказались совсем не в пользу Мещерякова. Как сообщают источники, близкие к правоохранительным органам Москвы, по факту вторжения в офис «Покровского рудника» возбуждено уголовное дело, и захватчикам грозят очень серьёзные обвинения. Уголовное дело, по сведениям наших источников, возбуждено по статье 330 части 2 Уголовного кодекса «Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», а также по статье 158 части 2 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет».

Кстати, в том же интервью, в котором Мещеряков обвинял сотрудников «Покровского рудника» в разгроме собственных рабочих мест, он в очередной раз анонсировал свой прилёт в Благовещенск для знакомства с амурскими предприятиями. Однако информация о возбуждении уголовного дела может отодвинуть эти планы надолго. А возможно – и навсегда.

Амур.инфо будет следить за развитием событий и информировать читателей о ходе расследования московских силовиков.

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#Конфликт в «Петропавловске»

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    на жалость что ли барыги давят?

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    2 часа назад

    победит тот кто больший откат увезёт

  • chilly

    chilly
    2 часа назад

    На предприятиях Петропавловска НЕ работают гастарбайтеры. И от работников никакого негатива в адрес предприятия в информационном пространстве нет. Для меня это весомые аргументы в пользу сегодняшнего менеджмента.

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