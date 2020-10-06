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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 5 октября

Выбор читателей за 5 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 5 октября.

У Олега Имамеева обнаружили коронавирус

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заболел COVID-19. Диагноз подтвердил тест. Об этом глава города рассказал в социальных сетях.

«Деревня совсем опустела»: как выглядит Муйне без туристов

Вьетнамский курортный городок Муйне – одно из популярных мест отдыха во Вьетнаме. Там шикарные пляжи с большой береговой линией, всегда тёплое и чистое море, большие волны, безусловный плюс для любителей водных видов спорта, и спокойный отдых. Но сейчас российских туристов туда не пускают, а местным, которые жили большей частью за счет бизнеса, построенного на приезжих, приходится очень несладко.

Вирусологи ожидают приход второй волны COVID-19 в регионы

4 октября в стране зафиксировали максимальный прирост заболевших за последние месяцы — 10 499 человек. По прогнозам вирусологов, вторая волна для регионов будет значительно сильнее первой, ведь среди жителей регионов было гораздо меньше заболевших и иммунитет сформироваться не успел, рассказали в «Известиях».

В Приамурье 40 новых случаев COVID-19

В понедельник, 5 октября, в Амурской области лабораторно подтвердили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 17 в Благовещенске, 6 – в Свободном, 5 – в Белогорске, по два – в Зее и Тынде, а также в Константиновском и Благовещенском районах. По одному – в Райчихинске, Октябрьском, Серышевском и Магдагачинском районах. Суточный темп прироста — 0,9 %.

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#Обзор #интернет #СМИ

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