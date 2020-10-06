«Я тут единственный иностранец»: китайцы забыли, как выглядят русские туристы

Фото: biang.ru

Китайский портал рассказал о русском жителе КНР, который приехал в уезд Жаохэ, расположенный рядом с Бикинским районом Хабаровского края. Мужчина перепугал местное население. Китайцы при виде его быстро надевали маски, а забронировать гостиницу едва удалось, потому что в стране официально запрещено размещать в номерах иностранцев.

«Местные говорят, что 8 месяцев не видели в Жаохэ русских. Очень удивлены, что я сюда приехал. Поэтому шутку, что я переплыл Уссури, все воспринимают всерьез. Реально возникло ощущение, что я тут единственный иностранец», пишет портал Вiang.ru со ссылкой на блог @zigzag2408 в Твиттере.

По словам блогера, проблем с заселением в гостиницу не было только потому, что он обзвонил несколько гостиниц и с руководством одной из них заранее договорился.

— Нужно было им объяснить, что я не приехал только что из России, при заселении показать свой код здоровья, объяснить, что во время эпидемии коронавируса я находился в Китае. Все гостиницы в Жаохэ сейчас переключились на китайских туристов, регистрировать иностранцев в принципе не разрешается, рассказал блогер порталу Biang.ru.

Также в тексте приводится рассказ мужчины о походе в ресторан. Он хотел купить еду навынос, но работники его так испугались, что поспешили надеть маски. А посетители и вовсе стали в спешке покидать заведение.