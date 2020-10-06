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«Я тут единственный иностранец»: китайцы забыли, как выглядят русские туристы

«Я тут единственный иностранец»: китайцы забыли, как выглядят русские туристы
Фото: biang.ru

Китайский портал рассказал о русском жителе КНР, который приехал в уезд Жаохэ, расположенный рядом с Бикинским районом Хабаровского края. Мужчина перепугал местное население. Китайцы при виде его быстро надевали маски, а забронировать гостиницу едва удалось, потому что в стране официально запрещено размещать в номерах иностранцев.

«Местные говорят, что 8 месяцев не видели в Жаохэ русских. Очень удивлены, что я сюда приехал. Поэтому шутку, что я переплыл Уссури, все воспринимают всерьез. Реально возникло ощущение, что я тут единственный иностранец», пишет портал Вiang.ru со ссылкой на блог @zigzag2408 в Твиттере.

По словам блогера, проблем с заселением в гостиницу не было только потому, что он обзвонил несколько гостиниц и с руководством одной из них заранее договорился.

— Нужно было им объяснить, что я не приехал только что из России, при заселении показать свой код здоровья, объяснить, что во время эпидемии коронавируса я находился в Китае. Все гостиницы в Жаохэ сейчас переключились на китайских туристов, регистрировать иностранцев в принципе не разрешается, рассказал блогер порталу Biang.ru.

Также в тексте приводится рассказ мужчины о походе в ресторан. Он хотел купить еду навынос, но работники его так испугались, что поспешили надеть маски. А посетители и вовсе стали в спешке покидать заведение.

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#коронавирус #Китай #отдых #туризм

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    26 минут назад

    Не в обиду, но ни ума ни фантазии, да и с юмором у китайцев дейсивительно беда!!! Сами породили все вирусы последних лет, сами распространили по миру, ну или не без их участия это происходит, а теперь делают вид что им эти вирусы может завезти кто-то из иностранцев. Безумцы. Пора им уже перестать жрать всё что движется, и бороться с антисанитарией, которая у них процветает во многих городах и сельской местности. Может тогда что-то наладится и новые вирусы не будут плодиться так часто!

  • Undertaker

    Undertaker
    3 минуты назад

    Это все прокляты американцы и возраст выхода на пенсию россиянам подняли и тарифы, цены на ЖКХ и электроэнергию повышают два раза в год и заразу распространяют, нужно сплотиться скрепами вокруг царя и затянуть пояски

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