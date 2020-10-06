Гороскоп 6 октября: Овны вернут долги, а Девы достигнут цели

Восход Солнца: 06:38

Заход Солнца: 17:57

Солнце в Весах.

Овен. Постарайтесь сегодня вернуть долг, например, выполнить определенное обещание. Этот день может пройти под знаком интуитивной работы, подтверждаемой верными, выверенными действиями. Постепенно будет возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачное завершение начатых дел.

Телец. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня вам придется решительно взяться заразрешение бытовых проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно — это не ваш стиль.

Близнецы. Вы рискуете потерять благосклонность руководства и-за проблем с дисциплиной, которые возникали раньше. Материальная сфера может вызывать бурные эмоции, не исключены конфликты, связанные с деньгами, имуществом, карьерой.

Рак. Если вы находитесь в долгосрочных отношениях, то сегодня можете получить то самое предложение. Сегодня возможно уныние, грусть в сочетании с некоторой агрессивностью из-за возникшего напряжения в отношениях с кем-то из родственников.

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Лев. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице.

Дева. День располагает к достижению намеченных целей и самореализации. Звёзды могут помочь вам в попытке реализовать долго вынашиваемые замыслы. Вероятно ободряющее известие. Если вы отправляетесь в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее.

Весы. День, отмеченный творческой активностью и балансом между чувствами и поступками. Появилась прекрасная возможность достичь исполнения наиболее честолюбивых замыслов. Общение с природой поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций.

Скорпион. Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Не исключены крупные финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия — они окажутся убыточными.

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Стрелец. Сегодня неблагоприятно начинать новые дела — результат окажется более чем сомнителен. Расположение звезд указывает на опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях. Избегайте риска, отложите крупные покупки.

Козерог. Козерогу не следует заключать сделки, которые «пахнут» риском и потерями. Тем более, что вы уже применяли похожий опыт в таких вопросах. День отмечен материальными тратами, потерями.

Водолей. Удачное время для профессиональной деятельности, вы сможете справиться со многими задачами. Звезды покровительствуют мудрости, соразмерности, уравновешенности. Вероятно достижение цели или значительное продвижение на пути к поставленной цели.

Рыбы. В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте.

Астролог: Вальдемар Небоходцев