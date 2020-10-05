Наш ответ Маску: Роскосмос показал метановую ракету для Восточного

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По проекту, один пуск «Амура» будет стоить 22 миллиона долларов. Запускать перспективный носитель планируется с космодрома Восточный в Амурской области, где, как ранее писало Амур.инфо, уже строится стартовый комплекс.

На сегодняшний день для первых ступеней перспективных ракет-носителей разрабатываются двигатели на паре метан — кислород, планы использовать сжиженный природный газ как ракетное топливо — мировой тренд. Применять на ряде своих ракет версию двигателя «Раптор» на сжиженном газе собирается компания SpaceX. Ещё один двигатель на метане BE-4 разрабатывается другой частной компанией США Blue Origin для использования, в частности, на ракете «Вулкан» от United Launch Alliance.

Метан — очередь дешёвое топливо, его переработка и использование широко освоено, что позволяет использовать уже готовую инфраструктуру. Например, не нужно разрабатывать какие-то особые хранилища для метана на наземном комплексе «Амура» — будут взяты стандартные конструкции ПАО «Газпром».

Более того, всего в 50 километрах от Восточного строится Амурский ГПЗ, от которого на старт «Амура» достаточно протянуть ветку газопровода. Заправка ракеты топливом станет ещё дешевле.

По предварительным расчетам, метановый «Амур» получит взлетную массу около 360 тонн, высота ракеты будет достигать 55 метров, диаметр составит 4,1 метра. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями. Многоразовый блок получит посадочные штанги, а также аэродинамические решётчатые рули. Это оборудование может быть снято для запуска в традиционной одноразовой версии. С возвращаемой ступенью «Амур» будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонн полезного груза, против 8,5 у ракет серии «Союз-2». В одноразовом варианте «Амур» поднимет на ту же орбиту уже 12,5 тонн.

Первый пуск нового носителя запланирован уже через шесть лет. Общая стоимость создания ракеты — от подписания контракта на эскиз до первого старта в 2026 году — не превысит 70 миллиардов рублей.