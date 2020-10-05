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5 октября 2020, 22:06 4

Наш ответ Маску: Роскосмос показал метановую ракету для Восточного

Наш ответ Маску: Роскосмос показал метановую ракету для Восточного
Фото: tass.ru

Роскосмос и ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем «Амур». Носитель станет первой российской многоразовой ракетой на метане, пишет ТАСС.

По проекту, один пуск «Амура» будет стоить 22 миллиона долларов. Запускать перспективный носитель планируется с космодрома Восточный в Амурской области, где, как ранее писало Амур.инфо, уже строится стартовый комплекс.

На сегодняшний день для первых ступеней перспективных ракет-носителей разрабатываются двигатели на паре метан — кислород, планы использовать сжиженный природный газ как ракетное топливо — мировой тренд. Применять на ряде своих ракет версию двигателя «Раптор» на сжиженном газе собирается компания SpaceX. Ещё один двигатель на метане BE-4 разрабатывается другой частной компанией США Blue Origin для использования, в частности, на ракете «Вулкан» от United Launch Alliance.

Метан — очередь дешёвое топливо, его переработка и использование широко освоено, что позволяет использовать уже готовую инфраструктуру. Например, не нужно разрабатывать какие-то особые хранилища для метана на наземном комплексе «Амура» — будут взяты стандартные конструкции ПАО «Газпром».

Более того, всего в 50 километрах от Восточного строится Амурский ГПЗ, от которого на старт «Амура» достаточно протянуть ветку газопровода. Заправка ракеты топливом станет ещё дешевле.

По предварительным расчетам, метановый «Амур» получит взлетную массу около 360 тонн, высота ракеты будет достигать 55 метров, диаметр составит 4,1 метра. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями. Многоразовый блок получит посадочные штанги, а также аэродинамические решётчатые рули. Это оборудование может быть снято для запуска в традиционной одноразовой версии. С возвращаемой ступенью «Амур» будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонн полезного груза, против 8,5 у ракет серии «Союз-2». В одноразовом варианте «Амур» поднимет на ту же орбиту уже 12,5 тонн.

Первый пуск нового носителя запланирован уже через шесть лет. Общая стоимость создания ракеты — от подписания контракта на эскиз до первого старта в 2026 году — не превысит 70 миллиардов рублей.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    52 минуты назад

    "Общая стоимость создания ракеты — от подписания контракта на эскиз до первого старта в 2026 году — не превысит 70 миллиардов рублей." - что, что а бабло мутить Димон Рогозин умеет. Продать картинки за лярд баксов - это надо быть талантищем!

  • LT

    LT
    11 минут назад

    подписали контракт на разработку эскизного проекта" ну и? не понял смысл новости. маск ракеты делает мы рисунки...ответ в чем, маску жопу нечем подтирать или что. и тут мы незаменимы

  • LT

    LT
    8 минут назад

    Маскракеты делает, которые возвращаются. едросня купила новостной сай и испоганила его. говноновости. нет правки, ничего нет. некомпетентность везде и во всем. четам про космос еще вякать нипайму?

  • Brassman

    Brassman
    5 минут назад

    ОПЯТЬ РИСОВАНАЯ?

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