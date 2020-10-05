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сегодня, 19:05 0

Строители завершили бетонировать первый ростверк 23-ёй опоры нового моста через Зею

Строители завершили бетонировать первый ростверк 23-ёй опоры нового моста через Зею
Фото: Министерство строительства Амурской области

На левобережной строительной площадки моста через Зею подрядчик завершил бетонирование первого ростверка 23-й опоры. На ростверк площадью 144 квадратных метров ушло больше 350 кубометров бетона и более 30 тонн арматуры.

— Устройство ростверка - сложная и ответственная операция. Чтобы сохранить монолитность конструкции бетонирование проводилось непрерывно в течении 20 часов. Также на месте все это время работала лаборатория, которая следила за качеством поступающего бетона, — рассказал заместитель директора дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Евгений Швецов.

По информации областного минстранса работы ведутся с соблюдением всех необходимых требований.

— Зейский мост один из главных строительных объектов транспортной инфраструктуры региона. Ход строительства моста и качество выполняемых работ находятся на постоянном контроле у заказчика Амурупрадора, также у главного распорядителя денежных средств - регионального минтранса. Еженедельно сам провожу совещания по вопросам строительства объекта. Стройка идет, практически, на глазах у жителей области, мы стараемся как можно больше и чаще рассказывать о строительстве. Работы идут в графике, наращиваются темпы, строители готовы уже к возведению тела опоры – это значит уже мост «выходит из воды, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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