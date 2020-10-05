Василий Орлов: «За экологические преступления нужно наказывать жёстче»

Сегодня, 5 октября в Февральске губернатор Амурской области провёл специальное совещание, посвящённое работе золотодобывающих предприятий. В этом году в региональное правительство регулярно поступают обращения граждан и общественных организаций по загрязнению водных объектов золотодобытчиками.

Место выбрали не случайно, сегодня на территории Селемджинского района добывается практически половина областного объема драгоценного метала, в том числе 20% россыпного золота.

— Тема нарушения экологии при золотодобыче обсуждалась в 2018 году на заседании Совета безопасности РФ на Камчатке. На тот момент главной нашей проблемой при золотодобыче и нарушения экологических норм были иностранные работники, которые были заняты на золотодобывающих предприятиях. Мы два года подряд выдаем «нулевую» квоту на иностранную рабочую силу. Более того, в этом году из-за коронавируса закрыты границы. И мы видим сейчас «чистый результат» — проблема, оказывается, не в иностранной рабочей силе, а в организации работы самих компаний. И причина, на наш взгляд, очень слабая работа всех органов контроля. То, что сегодня происходит — это наша общая недоработка, — отметил Василий Орлов.

По мнению специалистов одна из причин такой ситуации — значительное увеличение количества выданных поисковых лицензий.

— С каждым годом количество обращений о загрязнении рек в результате добычи золота возрастает в геометрической прогрессии. В области на пользование недрами благородных металлов предоставлено 1200 лицензий, 811 (68 %) из которых - с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений золота. К примеру, в Хабаровском крае выдано вдвое меньше лицензий на право пользования недрами – 532, 347 из которых - «поисковые» лицензии. О нарушении законодательства там поступило всего 17 обращений, это в 8 раз меньше, чем в Амурской области. За каждой лицензией нельзя приставить контролера. В идеале должно быть понимание, что загрязнять реки стыдно и этически неприемлемо. Любая старательская артель должна получать прибыль, но делать это нужно в том поле, которое определено законодательством. Когда река засорена нефтепродуктами и взвешенными веществами, от этого страдают все», — сказал руководитель Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеслав Горячев.

«С 2019 года минприроды области начало выявлять нарушения экологического законодательства на месте с помощью специально приобретенной для этого мобильной лаборатории. По итогам проверок 2019 года было наложено штрафов на сумму 1,1 млн. рублей (практически оплачено), а общий размер вреда водным объектам составил более 49 млн. рублей (оплачено более 20 млн. рублей). Все дела находятся в судах», сообщает пресс-служба областного правительства.

— Выдача лицензий на разведку запасов золота для частных компаний была правильной мерой, чтобы люди изыскивали запасы и потом их добывали в рамках законодательства. Но механизм работает плохо, мы наблюдаем массовые нарушения. На федеральном уровне надо ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Штрафы тут не помогут, необходимо лишать лицензий недобросовестных добытчиков. Когда-то в состав рабочих групп, которые работали в районах, входили силовики. Их задачей было оперативное реагирование на факты золотодобычи, которую вели иностранцы. На мой взгляд, аналогичные группы нужны и сейчас, — заключил губернатор.