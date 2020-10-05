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сегодня, 18:10 0

17 медалей: амурские ушуисты успешно выступили на чемпионате России

17 медалей: амурские ушуисты успешно выступили на чемпионате России
Фото: @amurminsport

На чемпионате России по ушу, который завершился намедни, амурские спортсмены заработали 17 медалей. Четыре золотых, четыре серебряных и девять бронзовых. А благовещенец Артём Загибалов стал абсолютным чемпионом России по ушу-таолу 2020 года.

— Соревнования проходили без зрителей, при строгом соблюдении всех рекомендаций по Covid-19, болельщики могли наблюдать весь соревновательный процесс на 4 коврах в онлайн-режиме, официального награждения также не было, но это не помешало нашим спортсменам достойно представить сборную команду области на всероссийских соревнованиях! По приезду спортсмены начнут готовиться к Кубку России, который планируется уже в ноябре этого года, — рассказали в амурском министерстве спорта.

Всего в соревнованиях от Приамурья выступило 12 спортсменов.

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#спорт

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