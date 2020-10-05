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5октября
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сегодня, 17:51 0

В Якутии застрелили краснокнижного белого медведя

В Якутии застрелили краснокнижного белого медведя
Фото: pvsm.ru

В Нижнеколымском районе Якутии правоохранители разыскивают браконьера, который убил белого медведя, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили в республиканском Минэкологии, мертвый белый медведь был найден на берегу реки Колымы. Глава республики поручил провести расследование.

«Материалы дела переданы в региональное управление Росприроднадзора и отдел внутренних дел Нижнеколымского района для возбуждения уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о двухгодовалом медведе. Еще несколько дней назад местные жители видели его живым, он охотился на лахтака — морского зайца — в 30 километрах от поселка Походск.

Белый медведь был внесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Во всем мире насчитывается около 20-25 тысяч особей, на территории России обитает не более 7 тысяч. В 1957 году охота на белых медведей в нашей стране была запрещена.

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#животные #происшествия

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