В Якутии застрелили краснокнижного белого медведя

Как сообщили в республиканском Минэкологии, мертвый белый медведь был найден на берегу реки Колымы. Глава республики поручил провести расследование.

«Материалы дела переданы в региональное управление Росприроднадзора и отдел внутренних дел Нижнеколымского района для возбуждения уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о двухгодовалом медведе. Еще несколько дней назад местные жители видели его живым, он охотился на лахтака — морского зайца — в 30 километрах от поселка Походск.

Белый медведь был внесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Во всем мире насчитывается около 20-25 тысяч особей, на территории России обитает не более 7 тысяч. В 1957 году охота на белых медведей в нашей стране была запрещена.