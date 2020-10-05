Благовещенск занял 31 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Специалисты составили рейтинг по отношению зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора.

Первое место в рейтинге занимает Москва. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии здесь превысила 100 тысяч рублей. Это соответствует четырём стандартным потребительским наборам. Затем идут Южно-Сахалинск и Салехард — они не сильно уступают столичным. Санкт-Петербург оказался лишь на восьмом месте, здесь можно купить почти три потребительские корзины при зарплате в 66,5 тысяч рублей. На 13-ом месте — Якутск и почти 70 тысяч. А в Иркутске на 20 тысяч меньше, в среднем платят 50 000 рублей. Спустя пару позиций идут Красноярск, Екатеринбург, Владивосток и Хабаровск. И только потом — Благовещенск.

В спину столице Приамурья по оплате труда дышит Краснодар. Специалисты посчитали, что средняя зарплата здесь 43,8 тысяч рублей. Следом идёт Чита, Сыктывкар и Челябинск. На 51 строчке расположился Комсомольск-на-Амуре. Хотя оплата труда здесь почти такая же, как и в столице Приамурья — 46,5 тысяч рублей. Столица ЕАО занимает 74 строчку. В Биробиджане работникам платят в среднем 40,6 тысяч рублей. Этого хватит почти на две потребительские корзины.