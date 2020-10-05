Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 1

Благовещенск занял 31 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Благовещенск занял 31 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат
Фото: pixabay.com

Благовещенск оказался на 31-ом месте по уровню зарплат среди российских городов, сообщает РИА Новости. В столице Приамурья, если верить информагенству, среднемесячная чистая зарплата составляет 46 тысяч рублей. Зарплаты оказались выше во Владивостоке — почти 56 тысяч и Хабаровске — 54,8.

Специалисты составили рейтинг по отношению зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора.

Первое место в рейтинге занимает Москва. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии здесь превысила 100 тысяч рублей. Это соответствует четырём стандартным потребительским наборам. Затем идут Южно-Сахалинск и Салехард — они не сильно уступают столичным. Санкт-Петербург оказался лишь на восьмом месте, здесь можно купить почти три потребительские корзины при зарплате в 66,5 тысяч рублей. На 13-ом месте — Якутск и почти 70 тысяч. А в Иркутске на 20 тысяч меньше, в среднем платят 50 000 рублей. Спустя пару позиций идут Красноярск, Екатеринбург, Владивосток и Хабаровск. И только потом — Благовещенск.

В спину столице Приамурья по оплате труда дышит Краснодар. Специалисты посчитали, что средняя зарплата здесь 43,8 тысяч рублей. Следом идёт Чита, Сыктывкар и Челябинск. На 51 строчке расположился Комсомольск-на-Амуре. Хотя оплата труда здесь почти такая же, как и в столице Приамурья — 46,5 тысяч рублей. Столица ЕАО занимает 74 строчку. В Биробиджане работникам платят в среднем 40,6 тысяч рублей. Этого хватит почти на две потребительские корзины.

Просмотров всего: 100

#работа

распечатать

Фотогалерея

В России и мире

40% компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн

Происшествия 6

Жителям Благовещенска предлагают поработать наркокурьерами
Общество

Законы в октябре: повышение зарплат бюджетникам, отмена коронавирусных льгот и запрет на курение
Власть 2

Больше четырёх тысяч юных амурчан узнали свою профориентацию

Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    19 минут назад

    фантазии зашкаливают

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь