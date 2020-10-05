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5октября
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сегодня, 19:32 2

В Приамурье заготовили топлива на зиму больше, чем нужно

В Приамурье заготовили топлива на зиму больше, чем нужно
Фото: pixabay.com

К 1 октября в Амурской области заготовили 116 процентов топлива для прохождения отопительного периода 2020-2021 годов. Как сообщает пресс-служба минЖКХ области, отопительный период начался уже во всех населённых пунктах региона.

По данным ведомства, фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций превышают плановые показатели.

Угля заготовили 566 тысяч тонн при плане в 487,8 тысяч (116 %), мазута — 10,2 тысячи тонн при плане в 9,1 тысячи тонн (113 %), дров — 5,3 тысячи тонн при плане в 3,6 тысячи тонн (149 %).

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    народ оплатит

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    И весной окажется что не хватило...

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