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сегодня, 17:22 4

В России хотят ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород

В России хотят ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород
Фото: pixabay.com

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в средствах массовой информации часто появляются новости об очередном нападении домашней собаки. По его словам, жертвами таких нападений становятся и взрослые, и дети.

Курдесов подчеркнул, что при неумелом воспитании собака крупной породы может стать угрозой как для посторонних граждан на улице, так и для самого владельца.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — говорится в обращении.

В 2019 году МВД составило список из 69 потенциально опасных пород собак.

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#животные #российская власть

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Комментарии
Показать все (4)
  • Елена НЕБО

    Елена НЕБО
    1 час назад

    а как быть тем, кто берёт собак на передержку, бесплатную, как я? Из "Дружка" взяла метиса овчарки, крупную, взрослую, зашуганную-уже 2 года на реабилитации с психологом, но мало подвижек-боится любых изменений в её жизни... А на улице, если шум-ложиться на землю... Мне тоже с ней курсы проходить???? У нас умеют не учитывать нюансы-большая, значит-опасность...

  • Елена НЕБО

    Елена НЕБО
    1 час назад

    а как быть тем, кто берёт собак на передержку, бесплатную, как я? Из "Дружка" взяла метиса овчарки, крупную, взрослую, зашуганную-уже 2 года на реабилитации с психологом, но мало подвижек-боится любых изменений в её жизни... А на улице, если шум-ложиться на землю... Мне тоже с ней курсы проходить???? У нас умеют не учитывать нюансы-большая, значит-опасность...

  • Елена НЕБО

    Елена НЕБО
    1 час назад

    а как быть тем, кто берёт собак на передержку, бесплатную, как я? Из "Дружка" взяла метиса овчарки, крупную, взрослую, зашуганную-уже 2 года на реабилитации с психологом, но мало подвижек-боится любых изменений в её жизни... А на улице, если шум-ложиться на землю... Мне тоже с ней курсы проходить???? У нас умеют не учитывать нюансы-большая, значит-опасность...

  • Елена НЕБО

    Елена НЕБО
    1 час назад

    а как быть тем, кто берёт собак на передержку, бесплатную, как я? Из "Дружка" взяла метиса овчарки, крупную, взрослую, зашуганную-уже 2 года на реабилитации с психологом, но мало подвижек-боится любых изменений в её жизни... А на улице, если шум-ложиться на землю... Мне тоже с ней курсы проходить???? У нас умеют не учитывать нюансы-большая, значит-опасность...

Показать все (4)
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