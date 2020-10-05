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сегодня, 17:55 0

Жительница Благовещенска просила позвонить маме и обворовывала прохожих

Жительница Благовещенска просила позвонить маме и обворовывала прохожих
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска обворовывала добродушных прохожих. Она просила у них смартфон, чтобы позвонить маме. Дозвониться до мамы ей не удавалось, тогда она просила написать СМС.

Пока доверчивые благовещенцы ждали, женщина переводила их средства себе на счет с помощью СМС. Таким образом, благовещенка совершила 8 преступлений.

— Также она обвиняется в краже телефона и покушении на кражу. Общий ущерб составляет 22 тысячи рублей. Расследование уголовного дела уже завершено, женщина 1999 года рождения предстанет перед судом, — сообщили в пресс-службе МВД России по Амурской области.

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#происшествия

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