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5октября
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сегодня, 17:40 1

В Благовещенске инновационным способом отремонтировали Театральную

В Благовещенске инновационным способом отремонтировали Театральную
Фото: amurobl.ru

В Благовещенске завершили ремонт улицы Театральной – от Школьной до Моховой Пади. Специалисты АО «Асфальт» укрепляли дорогу методом холодной регенерации с начала сентября.

Сначала специалисты очистили кюветы от растительности и ливневую канализацию от дорожной насыпи. Затем с помощью специальной машины демонтировали верхний слой дорожной одежды методом фрезерования. Во время движения машины перемолотое старое покрытие перемешивается с вяжущим материалом — битумной эмульсией. Полученный слой снова укладывается на всю ширину проезжей части.

— Такой технологией достигается повышение прочности верхних слоёв дорожной одежды. Фрезерование старого покрытия позволяет ликвидировать источник новых трещин, — сообщили в пресс-службе минтранса и дорожного хозяйства области.

Ремонт участка Театральной осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    век новых технологий))) только на бумаге!

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