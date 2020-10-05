В Благовещенске инновационным способом отремонтировали Театральную

В Благовещенске завершили ремонт улицы Театральной – от Школьной до Моховой Пади. Специалисты АО «Асфальт» укрепляли дорогу методом холодной регенерации с начала сентября.

Сначала специалисты очистили кюветы от растительности и ливневую канализацию от дорожной насыпи. Затем с помощью специальной машины демонтировали верхний слой дорожной одежды методом фрезерования. Во время движения машины перемолотое старое покрытие перемешивается с вяжущим материалом — битумной эмульсией. Полученный слой снова укладывается на всю ширину проезжей части.

— Такой технологией достигается повышение прочности верхних слоёв дорожной одежды. Фрезерование старого покрытия позволяет ликвидировать источник новых трещин, — сообщили в пресс-службе минтранса и дорожного хозяйства области.

Ремонт участка Театральной осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».