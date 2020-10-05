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В Приамурье 40 новых случаев COVID-19

В Приамурье 40 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В понедельник, 5 октября, в Амурской области лабораторно подтвердили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 17 в Благовещенске, 6 – в Свободном, 5 – в Белогорске, по два – в Зее и Тынде, а также в Константиновском и Благовещенском районах. По одному – в Райчихинске, Октябрьском, Серышевском и Магдагачинском районах. Суточный темп прироста — 0,9 %.

— По состоянию на 5 октября 2020 года с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 477 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 566,68 на 100 тысяч населения, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За всё время выписаны из стационара с выздоровлением 2 916 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 54 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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