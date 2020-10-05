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5октября
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сегодня, 17:02 0

За покупки в интернете придется платить больше

За покупки в интернете придется платить больше
Фото: investor100.ru

Уже в октябре владельцев банковского «пластика» ждет новое правило, сообщает KONKURENT.RU. Решение Банка России увеличит комиссии при оплате покупок картой.

Новое правило коснется всех, кто совершает покупки в интернете. В связи с пандемией коронавируса до 1 октября в России действовала фиксированная комиссия при оплате покупок в онлайн-магазинах. Сейчас же сдерживание роста данных комиссий прекратилось.

Напомним, что с апреля 2020 г. ставка эквайринга не могла быть более 1%. Правило действовало только до октября текущего года. Теперь же этот показатель вернется на докризисный уровень.

Отмечается, что повысить ставку уже планируют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие».

Это значит, что владельцы банковских карт этих банков вновь будут должны платить комиссию при оплате покупок в интернете.

В среднем до кризиса такая комиссия составляла от 1,2 до 2,2%. Размер эквайринга зависит от типа карты либо от категории приобретаемого товара.

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#интернет #финансы

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