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сегодня, 17:25 0

В Благовещенске мужчину ограбили прямо у банкомата

В Благовещенске мужчину ограбили прямо у банкомата
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении благовещенца, которого обвиняют в совершении разбойного нападения. Он вместе с приятелем, угрожая пистолетом, забрал у незнакомого мужчины деньги, которые тот снял в банкомате.

— В феврале 2018 года житель областного центра со своим знакомым в павильоне самообслуживания банка на улице Ленина заметили мужчину, который обналичивал деньги с банковской карты. У амурчанина возникла идея напасть на хозяина кредитки. Он достал из кармана пневматический пистолет и предложил своему знакомому вместе ограбить мужчину. Приятель хозяина пистолета взял у него оружие и приставил ствол к боку потерпевшего со словами «Давай деньги!». Второй злоумышленник заблокировал выход из павильона. Мужчина испугался нападавших и предоставил им доступ к банкомату, в котором находились снятые им деньги. Приятели забрали 9 тысяч рублей и скрылись с места преступления. Деньги они потратили по своему усмотрению.

Суд назначил благовещенцу наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщник проведёт 3 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима, — сообщили в городском суде Благовещенска.

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#криминал #происшествия #суды

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