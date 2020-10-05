Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 0

На фестивале «Берег» спели про мост через Амур на китайском языке

На фестивале «Берег» спели про мост через Амур на китайском языке
Фото: @kultura_blag

Библиотекари района Айгунь передали коллегам из Благовещенска видеоклип, произведение посвятили новому совместному сооружению — мосту через реку Амур. Видеофильм показали гостям и участникам книжного фестиваля «Берег», рассказали в городском управлении культуры.

— Этот ролик транслировался на всех трёх площадках книжного фестиваля, так что его увидели все участники и гости «Берега», — рассказала соорганизатор фестиваля Марина Ветрова.

В видеоклипе показали нарезку красивых видов на границе двух государств, в качестве аудиосопровождения — стихотворение «Напутствие к трансграничной эпохе» которое прочитали Фэн Юэ`Ю и Ван Юэмэй.

— Словно прекрасная радуга взмыл в небо и соединил два берега приграничной реки, — говорится в произведении. В стихотворении ведётся речь о строительстве моста, который наконец соединил берега Амура.

Просмотров всего: 52

#культура

распечатать


Культура

Еще в пяти отдалённых районах Приамурья появятся передвижные культурные центры
Общество

В Благовещенске на памятник Валерию Приёмыхову надели медицинскую маску
Общество 1

Двое амурских писателей претендуют на литературную премию за лучшее произведение о Дальнем Востоке
Общество 4

В парке Дружбы появятся гигантские руки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь