На фестивале «Берег» спели про мост через Амур на китайском языке

Библиотекари района Айгунь передали коллегам из Благовещенска видеоклип, произведение посвятили новому совместному сооружению — мосту через реку Амур. Видеофильм показали гостям и участникам книжного фестиваля «Берег», рассказали в городском управлении культуры.

— Этот ролик транслировался на всех трёх площадках книжного фестиваля, так что его увидели все участники и гости «Берега», — рассказала соорганизатор фестиваля Марина Ветрова.

В видеоклипе показали нарезку красивых видов на границе двух государств, в качестве аудиосопровождения — стихотворение «Напутствие к трансграничной эпохе» которое прочитали Фэн Юэ`Ю и Ван Юэмэй.

— Словно прекрасная радуга взмыл в небо и соединил два берега приграничной реки, — говорится в произведении. В стихотворении ведётся речь о строительстве моста, который наконец соединил берега Амура.