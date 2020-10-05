Яна Рудковская приобрела для сына коляску за полмиллиона рублей

Осенние фотографии с сыновьями в профиле у Рудковской больше похожи не на атмосферные снимки на семейной прогулке, а на рекламный пост, в котором она пиарит либо бренды, либо себя и свою роскошную жизнь. Именно такого мнения придерживаются подписчики знаменитости в соцсетях.

Коляску для новорождённого малыша Яна приобрела за 569 тысяч рублей.

Ранее продюсер выкладывала похожие фотографии, где они с Гном Гномычем позируют в исключительно люксовых вещах на фоне Porsche Cayenne.

Напомним, несколько дней назад Евгений и Яна вновь стали родителями. Второго сына им выносила суррогатная мама.