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5октября
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сегодня, 16:36 0

Яна Рудковская приобрела для сына коляску за полмиллиона рублей

Яна Рудковская приобрела для сына коляску за полмиллиона рублей
Фото: соцсети

На жену Плющенко с критикой обрушились подписчики за опубликованные фотографии с коляской бренда Dior за полмиллиона рублей, пишет CT news. На продюсере Яне и их с Евгением сыне Саше (известном как Гном Гномыч) также надеты вещи люксовой марки.

Осенние фотографии с сыновьями в профиле у Рудковской больше похожи не на атмосферные снимки на семейной прогулке, а на рекламный пост, в котором она пиарит либо бренды, либо себя и свою роскошную жизнь. Именно такого мнения придерживаются подписчики знаменитости в соцсетях.

Коляску для новорождённого малыша Яна приобрела за 569 тысяч рублей.

Ранее продюсер выкладывала похожие фотографии, где они с Гном Гномычем позируют в исключительно люксовых вещах на фоне Porsche Cayenne.

Напомним, несколько дней назад Евгений и Яна вновь стали родителями. Второго сына им выносила суррогатная мама.

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#шоу-бизнес

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