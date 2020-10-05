Солнечно, но по-осеннему прохладно: прогноз погоды в Приамурье на 6 октября

В Белогорске, Завитинске, Свободном и Райчихинске завтра ясно. Днём температура +3°С...+10°С, ночью +2°С...+4°С, ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность. Днём температура +9°С...+13°С, ночью +4°С...+7°С, ветер северо-западный до 2-4 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

В Зее солнечно, днём без осадков. Температура днём +4°С...+9°С, ночью +1°С...+3°С. Ветер северный до 2-6 метров в секунду.

В Шимановске также ясно, без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +9°С, ночью возможны минусовые температуры. Ветер северо-западный – 2-8 метров в секунду.

В Тынде и Сковородине солнечно. Днём воздух прогреется до +8°С, ночью 0°С...-3°С. Ветер северный до 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске без осадков. Ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду, Ночью в областной столице до +3°...+5°С, днём температура поднимется до +10°С.