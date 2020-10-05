Заведующая библиотекой имени Чехова в Благовещенске выиграла грант

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Имена победителей грантового конкурса Росмолодёжи озвучили на закрытии антишколы региональной привлекательности и арт-академии форума «Таврида». Александра Бородина представила на конкурсе Приамурье и стала победительницей.

В грантовом конкурсе приняли участие более 45 человек со всей страны. Двенадцать участников форума «Таврида» номинировали на получение грантовой поддержки ФАДМ «Росмолодежь». Среди них оказалась Александра Бородина — заведующая муниципальной молодежной библиотекой имени А.П. Чехова.

Александра Бородина готовит проект молодёжных инициатив #BLAGA.юности. Её команда организует на базе молодежной библиотеки имени А.П. Чехова образовательные курсы в сфере проектных технологий. Занятия помогут творцам узнать, где получить финансовую, ресурсную и информационную поддержку. В рамках проекта планируется совместно с участниками образовательных курсов создать в городе первый молодёжный арт-объект. На реализацию идеи Александра Бородина выиграла 158 тысяч рублей.

Заведующая библиотекой имени Чехова также приняла участие в образовательной программе антишколы региональной привлекательности и арт-академии всероссийского форума «Таврида», который проходил в Крыму с 28 сентября по 1 октября 2020 года, сообщает администрация Благовещенска.