Еще в пяти отдалённых районах Приамурья появятся передвижные культурные центры

При выборе победителей учитывалось несколько критериев, в том числе и то, сколько выездных мероприятий проводит учреждение культуры, а также количество малочисленных сёл, в которых нет Домов культуры.

— Благодаря национальному проекту «Культура» у пяти муниципальных районов Приамурья теперь есть возможность проводить различные культурно-массовые мероприятия в тех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Автоклубы могут разместиться на любой доступной для проезда территории – в парках, местах отдыха, на открытых площадках, — сообщили в министерстве культуры.

Передвижной культурный центр — это автомобиль, который легко трансформируется в концертную площадку, кроме сцены у чудо-машины есть оборудование как на настоящей концертной площадке — свет, видео и звук. А для подготовки автоклуба к работе требуется лишь 30 минут.

В 2019 году в Амурской области уже было куплено шесть специальных авто, мобильные культурные центры появились в Тамбовском, Михайловском, Ивановском, Белогорском, Серышевском и Ромненском районах.