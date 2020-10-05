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5октября
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сегодня, 16:45 0

Еще в пяти отдалённых районах Приамурья появятся передвижные культурные центры

Еще в пяти отдалённых районах Приамурья появятся передвижные культурные центры
Фото: @minkultamur

В министерстве культуры завершился конкурс среди районов Приамурья на приобретение автоклубов. Передвижные культурные центры появятся в Архаринском, Бурейском, Константиновском, Мазановском и Свободненском районах. Всего на передвижные культурные центры потратят 22 миллиона рублей, рассказали в амурском министерстве культуры.

При выборе победителей учитывалось несколько критериев, в том числе и то, сколько выездных мероприятий проводит учреждение культуры, а также количество малочисленных сёл, в которых нет Домов культуры.

— Благодаря национальному проекту «Культура» у пяти муниципальных районов Приамурья теперь есть возможность проводить различные культурно-массовые мероприятия в тех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Автоклубы могут разместиться на любой доступной для проезда территории – в парках, местах отдыха, на открытых площадках, — сообщили в министерстве культуры.

Передвижной культурный центр — это автомобиль, который легко трансформируется в концертную площадку, кроме сцены у чудо-машины есть оборудование как на настоящей концертной площадке — свет, видео и звук. А для подготовки автоклуба к работе требуется лишь 30 минут.

В 2019 году в Амурской области уже было куплено шесть специальных авто, мобильные культурные центры появились в Тамбовском, Михайловском, Ивановском, Белогорском, Серышевском и Ромненском районах.

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#концерты #культура

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