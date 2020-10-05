Амурчане приняли участие в форуме «Живые инклюзивные практики»

В федеральном форуме «Живые инклюзивные практики» поучаствовали специалисты Поярковского центра соцобслуживания. Мероприятие проходило онлайн с 22 по 24 сентября в Самаре.

В форуме поучаствовали две амурчанки. Это заведующая отделением социальной помощи семье и детям Виктория Колонтаевская. А также специалист по реабилитации Светлана Языкова. Она также является мамой ребёнка с синдромом Дауна.

Для участников организовали программу по пяти направлениям общественной инклюзии. Это инклюзивный театр, танцы, туризм, медиа в инклюзии, а также гражданская активность и волонтёрство.



— Мы решили выбрать направление «Медиа в инклюзии». Так как с каждым годом тема социальной инклюзии становится всё более актуальной. Люди думают: каким должно быть инклюзивное общество? как создать пространство для людей с особенностями в развитии? какие должны быть инклюзивные практики? и так далее, – рассказала заведующая отделением Виктория Колонтаевская.

Проект «Центр развития инклюзии регионов России» реализуется с помощью фонда президентских грантов, сообщает минсоцзащиты области.