Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:00 0

Амурчане приняли участие в форуме «Живые инклюзивные практики»

Амурчане приняли участие в форуме «Живые инклюзивные практики»
Фото: @minsotsamur

В федеральном форуме «Живые инклюзивные практики» поучаствовали специалисты Поярковского центра соцобслуживания. Мероприятие проходило онлайн с 22 по 24 сентября в Самаре.

В форуме поучаствовали две амурчанки. Это заведующая отделением социальной помощи семье и детям Виктория Колонтаевская. А также специалист по реабилитации Светлана Языкова. Она также является мамой ребёнка с синдромом Дауна.

Для участников организовали программу по пяти направлениям общественной инклюзии. Это инклюзивный театр, танцы, туризм, медиа в инклюзии, а также гражданская активность и волонтёрство.

— Мы решили выбрать направление «Медиа в инклюзии». Так как с каждым годом тема социальной инклюзии становится всё более актуальной. Люди думают: каким должно быть инклюзивное общество? как создать пространство для людей с особенностями в развитии? какие должны быть инклюзивные практики? и так далее, – рассказала заведующая отделением Виктория Колонтаевская.

Проект «Центр развития инклюзии регионов России» реализуется с помощью фонда президентских грантов, сообщает минсоцзащиты области.

Просмотров всего: 150

#жизнь

распечатать


Общество 1

Заведующая библиотекой имени Чехова в Благовещенске выиграла грант

Общество 2

Для строительства Восточного ищут монтажников и электриков
В России и мире 2

Врач сообщила, как не пустить коронавирус домой
Общество

Житель Архары хранил наркотики, находясь на испытательном сроке
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь