Эксперт Роспотребнадзора рассказал об опасности кожаных сумок

Сумки, женские и любые другие, являются носителями огромного количества микроорганизмов. Мы постоянно что-то кладем или достаем из них немытыми руками. Ставим их на столы, полы, скамейки и другие поверхности сомнительной чистоты. Ничего удивительного, что и в сумки, и на них попадают различные микробы, в том числе и возбудители опасных заболеваний. Особенно болезнетворные микроорганизмы «любят» кожаные сумки, рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

— Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных. Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой, — сказал Михаил Лебедев.

Нужно помнить, что предметы, находящиеся в сумке, могут быть источником распространения болезнетворных микроорганизмов. Эксперт рассказал, какие вещи больше всего подвержены загрязнению.

— Среди предметов, постоянно находящихся в женской сумочке, первые места по загрязненности занимают крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц. Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы, — сказал Михаил Лебедев

Немаловажным фактором риска является то, что сумки очень редко чистят и моют, отметил эксперт.

— Регулярная обработка рук антисептическими салфетками и гелями, а также тщательная очистка самих сумочек и предметов, в них находящихся — надежный способ избежать распространения болезнетворных микроорганизмов. Не стоит забывать, что микробы могут проникнуть с наружной поверхности сумки, особенно если ставить ее на пол, сиденье в общественном транспорте или скамейку на остановке. Поэтому сумку регулярно нужно протирать антисептическим раствором (особенно дно) и стараться вешать на вешалку или специальный крючок, — посоветовал Михаил Лебедев.