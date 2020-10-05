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5октября
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сегодня, 16:55 3

В Чигирях жители домов на Воронкова дважды в год вынуждены мыться ржавой водой

В Чигирях жители домов на Воронкова дважды в год вынуждены мыться ржавой водой

У жителей дома по адресу: Воронкова, 19/2, ржавая вода из труб – сезонное явление. Из-за оранжевой воды невозможно умыться или почистить зубы, она портит санфаянс, который потом очень сложно отмыть.

– Это началось сразу же после сдачи дома в эксплуатацию, два раза в год – осенью и весной – у нас из крана течет бурая вода. Мы несколько раз обращались в управляющую компанию. Там нам объяснили, что это нормально, так как дома новые, и предложили подождать какое-то время. Мы просили поставить второй фильтр, но нам отказали – говорят, что это очень дорого, – рассказывает жительница дома на Воронкова, 19/2, Ирина.

В управляющей компании нам подтвердили, что причина проблемы кроется именно в новых трубах.

– Такая ситуация происходит постоянно не только в нескольких домах на Воронкова, но в других новых домах по всему городу. Желтая вода идёт осенью и весной, а также после отключения света. Мы ни одну заявку не оставляем без внимания, наши сантехники выезжают, чистят фильтры, все это фиксируется – у нас есть акты выполненных работ, – рассказали нам в управляющей компании «Золотой ключ».

Последняя заявка от жильцов дома на Воронкова поступала в управляющую компанию 2 сентября, как раз тогда, когда в городе проводились гидравлические испытания. По мнению специалистов УК «Золотой ключ», тогда подобные проблемы с водой были по всему городу. Сантехники проблему устранили – есть акт выполненных работ, подписанный жильцами.

В жилищной инспекции нам сказали, что не могут однозначно назвать причину бурой воды в доме на Воронкова.

– Чтобы разобраться в ситуации, нужно выезжать на место и проводить проверку. Для этого мы предлагаем жителям дома написать письменное обращение в Роспотребнадзор, а также нам в жилищную инспекцию, – рассказали на горячей линии Государственной жилищной инспекции.

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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  • С форума

    С форума
    1 час назад

    В России всегда так, пока бумажку не напишешь, никто чесаться не будет. Хотя и с бумажкой то найдут тысячу причин, чтобы ничего не делать.

  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    "Это началось сразу же после сдачи дома в эксплуатацию" ... так не бывает. Есть нормы, если не соблюдаются - письмо в прокуратуру.

  • 123654

    123654
    1 час назад

    Я прожила год в новом доме на Артеллирийской, а сейчас в другом доме сданном в апреле этого года, и ни разу не было у нас ржавой воды, так что рассказывать про новые трубы смешно.

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