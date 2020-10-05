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сегодня, 15:13 0

Президент Карабаха выступил с обращением к Азербайджану

Президент Карабаха выступил с обращением к Азербайджану
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян в понедельник, 5 октября, заявил, что из-за недавних обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахские военные будут вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана, пишут «Известия»

«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — приводит его слова Telegram-канал WarGonzo.

Ранее в этот день стало известно, что столицу непризнанной республики Степанакерт снова обстреляли. Накануне Армения также заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в городе.

4 октября азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего своего отступления.

При этом Алиев убежден, что у ситуации в регионе может быть военное решение. Он также упрекнул посредников и международные организации в бездействии и заморозке конфликта.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, разрушениях и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху и призвали стороны к деэскалации.

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#политика

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