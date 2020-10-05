Переход на «Мир» продлили до 31 декабря 2020 года

В Амурской области пенсии и социальные выплаты смогут переводить только на карты «Мир». В связи с пандемией полный переход на эти банковские карты перенесли с 1 октября на 31 декабря. Переход не коснётся граждан, которые получают выплаты на сберкнижку, номинальный счёт или почтой.

Часть пенсионеров не получили карты национальной платежной системы. Поэтому Банк России продлил срок перехода на «Мир» до конца текущего года.

Также при смене реквизитов счёта карты, их нужно предоставить в Пенсионный фонд. Подать такое заявление можно и онлайн. Необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР с помощью логина и пароля от портала Госуслуг. Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке пенсии». Далее «способом доставки» указать «доставку через кредитное учреждение». Ввести данные нового расчётного счета из уведомления банка при открытии счёта. Или найти их в мобильном или веб-приложении банка. Затем отправить заявление в Управление ПФР, производящее выплату.

Также для изменения способа получения выплат или данных о счёте в банке можно обратиться в МФЦ или в ПФР. Здесь можно подать заявление лично. Однако, приём ведётся только по предварительной записи.

Перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля 2020 года. Но в связи с эпидемиологическими ограничениями Банк России продлил переход. Сначала его отложили до 1 октября, а теперь до 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба ОПФР.