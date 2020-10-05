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5октября
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сегодня, 15:16 0

Перекрёсток улиц Пионерской и Красноармейской в Благовещенске полностью перекрыли до 8 октября

Перекрёсток улиц Пионерской и Красноармейской в Благовещенске полностью перекрыли до 8 октября
Фото: pixabay.com

С 5 по 8 октября в Благовещенске полностью ограничено движение на перекрёстке улиц Пионерской — Красноармейской. На участке идут работы по устройству подземных инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Из-за дорожных работ городские автобусы вынуждены поменять маршруты движения. Объезд маршрутами общественного транспорта временно осуществляется по следующей схеме движения:

— маршрут № 106: Калинина — Октябрьская — 50-летия Октября — далее по маршруту;

— маршруты №№ 9, 28, 36: Горького — Комсомольская — Красноармейская — Шевченко — Октябрьская — 50-летия Октября и далее по маршруту в обоих направлениях;

— маршрут № 36 «О»: Горького — Комсомольская — Красноармейская — Шевченко — Октябрьская и далее по маршруту в обоих направлениях;

— маршруты №№ 4, 8, 18, 23, 24, 31, 44: Калинина — Октябрьская — Б. Хмельницкого — Красноармейская — Шевченко — Октябрьская — 50-летия Октября — далее по маршруту в обоих направлениях;

— маршрут № 25: 50-летия Октября — Октябрьская — Шевченко — Красноармейская — Б. Хмельницкого — Октябрьская — Калинина — далее по маршруту в обоих направлениях;

— маршруты №№ 13, 26: Калинина — Октябрьская — Б. Хмельницкого — Красноармейская — Шевченко — Горького — 50-летия Октября — далее по маршруту.

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#дороги

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