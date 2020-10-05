Страх потеряли: в Благовещенске молодым мамам предлагают подработку в эскорте

В субботу, 3 октября, в редакцию Амур.инфо обратились несколько возмущённых дам. В группах Whats App для молодых мам появилось «интересное» предложение о работе. Девушкам от 18 лет предлагают лёгкий заработок — «сопровождение» богатых клиентов. Факт действительно вопиющий. Особенно, если учесть, где распространяется информация.

Мы решили проверить информацию и сами написали контактному лицу.

По переписке стало ясно — работа не такая безобидная, как рассказывают сначала. После пары фраз корреспонденту предложили «кататься и ждать звонка».

— Когда звонят, мы приезжаем на место. Как правило, в сауну или гостиницу. Большинство клиентов — приезжие. График работы – с 18:00 до 06:00, понедельник – выходной. Оплата каждый день, с одного часа ты получаешь 1 000 рублей. И, естественно, все чаевые твои, — рассказала работодательница.

Сотрудники полиции уже проводят проверку по данному факту.

Напомним, в России деятельность представительниц древнейшей профессии запрещена законом. За организацию такого вида заработка в УК РФ предусмотрена статья 241.