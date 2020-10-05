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сегодня, 16:20 11

Страх потеряли: в Благовещенске молодым мамам предлагают подработку в эскорте

Страх потеряли: в Благовещенске молодым мамам предлагают подработку в эскорте
Фото: pixabay.com

В субботу, 3 октября, в редакцию Амур.инфо обратились несколько возмущённых дам. В группах Whats App для молодых мам появилось «интересное» предложение о работе. Девушкам от 18 лет предлагают лёгкий заработок — «сопровождение» богатых клиентов. Факт действительно вопиющий. Особенно, если учесть, где распространяется информация.

Мы решили проверить информацию и сами написали контактному лицу.

По переписке стало ясно — работа не такая безобидная, как рассказывают сначала. После пары фраз корреспонденту предложили «кататься и ждать звонка».

— Когда звонят, мы приезжаем на место. Как правило, в сауну или гостиницу. Большинство клиентов — приезжие. График работы – с 18:00 до 06:00, понедельник – выходной. Оплата каждый день, с одного часа ты получаешь 1 000 рублей. И, естественно, все чаевые твои, — рассказала работодательница.

Сотрудники полиции уже проводят проверку по данному факту.

Напомним, в России деятельность представительниц древнейшей профессии запрещена законом. За организацию такого вида заработка в УК РФ предусмотрена статья 241.

Просмотров всего: 1446

#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Какой ужас!!!

    В России есть проституция?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    проституция характерна для капитализма-главное что б налоги платили

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Гыгыгы

    Заплати налоги и спи с клиентами спокойно)))

  • Швейк

    Швейк
    2 часа назад

    Реклама?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Скрытая

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    все сауны имею веер визиток, снимайте сауну и делайте репортаж)))

  • Матрос скин

    Матрос скин
    2 часа назад

    Нормально.. 12 евро за час. В Европе чашка кофе стоит. Опустились уже ниже канализации.

  • Таранов

    Таранов
    2 часа назад

    Какой никакой , но заработок )))

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Вспомнился анекдот про "я один пока работаю".

    Вообще конечно глупо, столько денег уходит мимо.

    Легализация проституции пополнила бы знатно бюджет.

    От секса не умирают и хуже никому не делается.

  • С форума

    С форума
    1 час назад

    О чем говорить если на амуринфо сразу ниже статьи красочная реклама с надписью «богатые женщины тоже хотят любви» . Начали б хоть со своего сайта подчищать все.

  • stepan281

    stepan281
    1 час назад

    А что в наше время довольно большое количество женщин с пониженной социальной ответственностью желающих по лёгкому и быстро срубить денег. Ещё и конкурс будет. Какая жизнь, такая мораль такие и люди.

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