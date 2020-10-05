Амурскому фонду капремонта стоит наладить контакт с «управляйками»

Губернатор Амурской области продолжает работать на севере региона. На встрече с жителями Февральска встал вопрос о некачественном капитальном ремонте нескольких домов. Работы проходили по программе капремонта.

— В Февральске по адресам: улица Дзержинского, 2, улица Енисейская, 3, и улица Ленина, 8, подрядчик сделал ремонт крыш и оставил массу недоделок. Крыши протекают, летом жильцов топит, зимой – мёрзнут. С тревогой жду наступления зимы, — рассказал директор ответственной за дома УК Владимир Лосеев.

По его словам, Фондом капитального ремонта не выстроено взаимодействие с управляющей компанией. Та в итоге не принимает участие в контроле за ремонтными работами.

«Министр ЖКХ области Алексей Тарасов, недобросовестный подрядчик не с должным качеством провел укладку утеплителя крыш. Фонд подал иск в суд, ведется разбирательство. Сейчас по дому по адресу: Ленина, 8, проведен конкурс, и работы ведутся другой подрядной организацией. Проводится конкурс по выбору строительной организации для двух других домов», опубликовала у себя на сайте пресс-служба областного правительства.

— До 15 октября нужно провести проверку по всем трем домам и организовать работу с управляющими компаниями. В обязательном порядке провести общественный совет по взаимодействию с Фондом капремонта, — поручил Василий Орлов.

В свою очередь Алексей Тарасов сказал, что уже ведётся корректировка механизмов взаимодействия между управляющими компаниями, подрядчиками и Фондом капремонта. Чтобы все три участника процесса ремонта могли его контролировать.