Юнармейцы из Бурейского района начали обучать пенсионеров компьютерной грамотности

Фото: https://www.amurobl.ru/

В рамках своего проекта «Дети мира — детям войны» ученики Бурейской школы из юнармейского отряда «Гром» начали обучать пенсионеров компьютерной грамотности. Помимо этого школьники приходят к детям войны чтобы помочь навести порядок в доме и показать собственные театрализованные представления.

Проект юных амурчан направлен на помощь детям войны. На его реализацию ребята из 6-7 классов выиграли 272 тысячи рублей, сообщается на сайте амурского правительства. На выигранные средства авторы проекта закупили необходимую оргтехнику, костюмы и фотоальбомы, которые на память вручат пенсионерам. Школьники активно сотрудничают с местным Советом ветеранов. Для пожилых жителей посёлка городского типа Бурея они устраивают чаепития в свободное от учёбы время.







Во время мастер-классов юнармейцы учат детей войны пользоваться современными гаджетами. Некоторых пенсионеров посещают на дому, где устраивают для них театрализованные представления. Кроме этого, более 30 ребят помогают детям войны убираться дома, следить за огородом, ходить в аптеку или магазин. В рамках проекта планируется помочь сотне пенсионеров.







— Мы с юнармейцами давно занимаемся волонтёрской деятельностью. Когда придумывали проект, решили уделить внимание именно детям войны, потому что им хотелось бы оказать особую поддержку, чтобы они не чувствовали себя одинокими, — рассказала руководитель проекта «Дети мира — детям войны», учительница Бурейской школы Лариса Кирпач.





