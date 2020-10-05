В Благовещенске на памятник Валерию Приёмыхову надели медицинскую маску

Сегодня жители города могли заметить, что на лице у памятника актеру и режиссёру Валерию Приёмыхову появилась медицинская маска. Кто решил дополнить скульптуру актуальным атрибутом современности, неизвестно.

Памятник Валерию Приёмыхову находится в сквере ДК Профсоюзов, его установили в октябре 2002 года. Мы отправили запросы во все инстанции и ждём ответа. Какие действия предпримут ответственные лица и станут ли искать «шутников»?

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