«Деревня совсем опустела»: как выглядит Муйне без туристов

Вьетнамский курортный городок Муйне – одно из популярных мест отдыха во Вьетнаме. Там шикарные пляжи с большой береговой линией, всегда тёплое и чистое море, большие волны, безусловный плюс для любителей водных видов спорта, и спокойный отдых. Но сейчас российских туристов туда не пускают, а местным, которые жили большей частью за счет бизнеса, построенного на приезжих, приходится очень несладко.

— Почти весь карантин я провёл в маленькой деревушке Муйне. Раньше здесь был один из популярных курортов страны. Сейчас это больше похоже на обычную вьетнамскую деревню, — пишет у себя в Инстаграме путешественник Юрий Малых. — С опущенным железным занавесом выживание в этой стране затруднилось. По большому счёту, всех застрявших русских можно поделить на два типа: «удалёнщики» — по сути те, кто вливает наличные в экономику русского сообщества, и все остальные. Те, кто обслуживает «удалёнщиков»: кормит, поит, играет с их детьми, пока они работают. Есть еще класс людей на пассивном доходе — когда денежки приходят за аренду недвижимости в России. Но в Муйне таких мало. Многие не выдержали и улетели домой. После последнего вывозного рейса деревня совсем опустела.

При этом русские пишут в своих блогах, что в Муйне местным хотя бы не запрещали ходить на море, как это делали в Нячанге.

— Наша провинция находится в первой группе риска по Вьетнаму, но на данный момент нет ни одного заболевшего ни в Муйне, ни в Фантхьете. По Вьетнаму нет ни одного смертельного случая от «короны». Еще вчера казалось, что все скоро закончится, но сегодня продлили ещё на неделю. И ходят слухи, что это «на неделю» продлится до конца года. У нас хоть море открыто, а кто в Нячанге, им совсем не повезло, — написали на своей странице Евгений и Евгения, которые перебрались на ПМЖ во Вьетнам незадолго до карантина.

Амур.инфо уже рассказывало, как люди выживают в Нячанге. Местные там, напротив, писали, что им приходится проще, чем тем, кто живет в регионе Муйне.⠀

Хотя, если посмотреть аккаунты тех, кто решил не покидать Муйне во время пандемии, становится понятно, что там ситуация была пожёстче. Так, в одном из туристических аккаунтов пишут, что не так давно на улицах Муйне снова появился свет, в начале карантина не было и его. Улицы в вечернее и ночное время были без освещения. А темнеет в тропиках очень рано, в 18-19 часов уже тёмная ночь. Но и сейчас людей на улицах почти нет, закрытые магазины, пустые отели и пляжи…

При этом у властей Вьетнама огромные планы на развитие Муйне. В Инстаграме «Вьетнам ФМ — Экскурсии в Муйне» сообщается, что министерство туризма Вьетнама официально признало Муйне «Национальной туристической зоной». К 2025 году его будет посещать 9 миллионов туристов в год (из которых 1,5 миллиона – иностранцы). К 2030 году регион Муйне станет одним из ведущих туристических направлений Азиатско-Тихоокеанского региона. Привлекать новых туристов будут всячески — уже решено развивать морской, агро- и этнический туризм.

Недавно в этом аккаунте уже анонсировали одно из новых туристических направлений — самый нетронутый остров страны, который находится в 120 километрах от Муйне.

— Раньше, чтобы попасть на остров Фукуй (не путать с Фукуок), нужно было стоять в очереди на подачу документов и ждать от четырёх до семи дней, чтобы получить разрешение на поездку на остров. Теперь наслаждаться прекрасными пляжами, нетронутой природой и свежайшими морепродуктами могут все. Добраться до него можно только на скоростном катере. Остров похож на движущегося дракона. Кружевная береговая линия образует много бухт и диких пляжей. Рай для гурманов и любителей нетронутой природы! — пишут экскурсоводы в своём аккаунте.

Так что после карантина будет чему удивиться, приехав в Муйне. А пока держим пальчики, ждём открытия границ и любуемся локациями, где есть лето, море, пальмы, но пока нет нас. Про Пхукет читайте здесь и тут про Паттайю.