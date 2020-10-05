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5октября
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сегодня, 12:10 0

Более 70% россиян не хотят делать прививку от COVID-19

Более 70% россиян не хотят делать прививку от COVID-19
Фото: medtyumen.ru

Более 20 процентов россиян готовы сделать прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос «Единой России», данные из которого есть в распоряжении агенства.

Привиться от коронавируса готовы 23 процентов респондентов. Не готовы к вакцинации 73 процентов. Четыре процента участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных (93 процентов) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, и только 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63 процента опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность.

Более половины граждан (52 процентов) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37 процентов, однако, с ними не согласились. Согласно опросу, не верят в существование коронавирусной инфекции 11 процентов россиян.

Результаты опроса партия передаст министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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#коронавирус #здоровье

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