В молодёжное правительство области зовут людей от 18 до 35 лет
Частью молодёжного правительства области приглашают стать всех желающих от 18 до 35 лет, участие в конкурсе на формирование кадрового резерва принимают до 1 ноября на сайте АИС «Молодёжь России», рассказали в Амурском государственном университете.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодёжь России», разместить информацию о себе в личном кабинете и подать заявку через личный кабинет в разделе «Мероприятия». Также для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника, написать эссе о том, что такое молодёжное правительство, и сделать самопрезентацию в формате видеоролика.
Второй этап конкурса — личные собеседования, которые пройдут с 3 по 16 ноября.
Просмотров всего: 933