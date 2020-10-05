В молодёжное правительство области зовут людей от 18 до 35 лет

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодёжь России», разместить информацию о себе в личном кабинете и подать заявку через личный кабинет в разделе «Мероприятия». Также для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника, написать эссе о том, что такое молодёжное правительство, и сделать самопрезентацию в формате видеоролика.

Второй этап конкурса — личные собеседования, которые пройдут с 3 по 16 ноября.