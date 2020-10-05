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сегодня, 13:00 0

В молодёжное правительство области зовут людей от 18 до 35 лет

В молодёжное правительство области зовут людей от 18 до 35 лет
Фото: @amsu.official

Частью молодёжного правительства области приглашают стать всех желающих от 18 до 35 лет, участие в конкурсе на формирование кадрового резерва принимают до 1 ноября на сайте АИС «Молодёжь России», рассказали в Амурском государственном университете.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодёжь России», разместить информацию о себе в личном кабинете и подать заявку через личный кабинет в разделе «Мероприятия». Также для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника, написать эссе о том, что такое молодёжное правительство, и сделать самопрезентацию в формате видеоролика.

Второй этап конкурса — личные собеседования, которые пройдут с 3 по 16 ноября.

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#политика

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