Классные руководители амурских школ получили первые президентские доплаты
Классные руководители в школах Приамурья получили дополнительные выплаты. На эти цели направили почти 225 миллионов рублей. Почти 5 400 учителей получили надбавки в размере пяти тысяч рублей.
— Финансовая поддержка классных руководителей – это признание значимости воспитательной работы в современных условиях, — рассказала зампред правительства, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
Все действующие выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство на региональном уровне, сохранены, сообщает минобрнауки Амурской области.
Просмотров всего: 450