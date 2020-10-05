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сегодня, 13:30 1

Классные руководители амурских школ получили первые президентские доплаты

Классные руководители амурских школ получили первые президентские доплаты

Классные руководители в школах Приамурья получили дополнительные выплаты. На эти цели направили почти 225 миллионов рублей. Почти 5 400 учителей получили надбавки в размере пяти тысяч рублей.

— Финансовая поддержка классных руководителей – это признание значимости воспитательной работы в современных условиях, — рассказала зампред правительства, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Все действующие выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство на региональном уровне, сохранены, сообщает минобрнауки Амурской области.

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#образование #школа

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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

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