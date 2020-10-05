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Для строительства Восточного ищут монтажников и электриков

Для строительства Восточного ищут монтажников и электриков
Фото: roscosmos.ru

В социальных сетях области появилась информация о том, что генеральный подрядчик строительства космодрома Восточный АО «ЦЭНКИ» ищет работников строительных специальностей.

«Специалистам предлагают работу на постоянной основе. Работников ждёт официальное трудоустройство и служебное жильё. Для строительства объектов космодрома требуются монтажники систем вентиляции и кондиционирования, монтажники систем водоснабжения и водоотведения, электромонтажники, монтажники слаботочных систем», именно такие сообщения гуляют по областным пабликам.

Указ о строительстве космодрома 6 ноября 2007 года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В 2011 году было начато техническое и эскизное проектирование космодрома. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году. Помимо того, что Восточный — это пусковая площадка, это также огромный узел связи управления, оснащённый самым современным оборудованием для управления полетами космических аппаратов, сообщает сайт Роскосмоса.

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#жизнь #космодром

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