Вирусологии пророчат приход второй волны COVID-19 в регионы

Если неделю назад — 27 сентября положительный тест был у 7876 человек, то в течение суток с 3 на 4 октября выявили 10499 заболевших. Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Эпидемиологическая ситуация ухудшается и тенденция в ближайшую неделю только продолжится.

—Меры, которые в Москве были приняты в последние дни, — удаленная работа, продленные каникулы — дадут эффект через неделю, а может и больше. Сработать мгновенно они не могут, поэтому в ближайшие дни будет рост заболеваемости, — объяснил вирусолог Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии.

Еще один тревожный признак — позднее выявление заболевания, и как следствие большая смертность. Первая волна также начиналась с Москвы, в регионе вирус пришёл на месяц позже.

—Первая практически не затронула субъекты, поэтому не сложилось иммунной прослойки у людей. В процентном соотношении по количеству заболевших регионы будут догонять Москву, — добавил Александр Лукашев.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев уверен, что количество заболевших увеличилось из-за возвращения школьников и студентов, работы баров и кафе, а также виновники — сами люди, которые расслабились и перестали носить маски. Проблем прибавляет и осенне-сезонные ОРВИ. По словам вирусолога на 100 положительных тестов приходится четверть бессимптомников.

—Это люди не только вирусоносители, но еще и вирусовыделители, скрытые и неконтролируемые источники заражения. Когда мы гуляем без масок, от них и хватаем вирус, — предупредил специалист.

Жёстких мер пока принимать не планируют, в Москве и Ульяновской области работодателям рекомендуют перевести на удалёнку 30 % штата. В столице каникулы школьникам продлят до двух недель, а сотрудники старше 65 лет перейдут на дистанционку. В Воронежской и Оренбургской областях уже закрыли ночные клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. На Ямале до 1 ноября продлили режим повышенной готовности.

В правительстве предупреждают, если россияне будут недостаточно соблюдать меры профилактики, то страна будет вновь вынуждена уйти на самоизоляцию.