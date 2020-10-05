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сегодня, 12:30 2

Вирусологии пророчат приход второй волны COVID-19 в регионы

Вирусологии пророчат приход второй волны COVID-19 в регионы
Фото: pixabay.com

4 октября в стране зафиксировали максимальный прирост заболевших за последние месяцы — 10 499 человек. По прогнозам вирусологов вторая волна для регионов будет значительно сильнее первой, ведь среди жителей регионов было гораздо меньше заболевших и иммунитет сформироваться не успел, рассказали в «Известиях».

Если неделю назад — 27 сентября положительный тест был у 7876 человек, то в течение суток с 3 на 4 октября выявили 10499 заболевших. Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Эпидемиологическая ситуация ухудшается и тенденция в ближайшую неделю только продолжится.

—Меры, которые в Москве были приняты в последние дни, — удаленная работа, продленные каникулы — дадут эффект через неделю, а может и больше. Сработать мгновенно они не могут, поэтому в ближайшие дни будет рост заболеваемости, — объяснил вирусолог Александр Лукашев директор Института медицинской паразитологии.

Еще один тревожный признак — позднее выявление заболевания, и как следствие большая смертность. Первая волна также начиналась с Москвы, в регионе вирус пришёл на месяц позже.

—Первая практически не затронула субъекты, поэтому не сложилось иммунной прослойки у людей. В процентном соотношении по количеству заболевших регионы будут догонять Москву, — добавил Александр Лукашев.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев уверен, что количество заболевших увеличилось из-за возвращения школьников и студентов, работы баров и кафе, а также виновники — сами люди, которые расслабились и перестали носить маски. Проблем прибавляет и осенне-сезонные ОРВИ. По словам вирусолога на 100 положительных тестов приходится четверть бессимптомников.

—Это люди не только вирусоносители, но еще и вирусовыделители, скрытые и неконтролируемые источники заражения. Когда мы гуляем без масок, от них и хватаем вирус, — предупредил специалист.

Жёстких мер пока принимать не планируют, в Москве и Ульяновской области работодателям рекомендуют перевести на удалёнку 30 % штата. В столице каникулы школьникам продлят до двух недель, а сотрудники старше 65 лет перейдут на дистанционку. В Воронежской и Оренбургской областях уже закрыли ночные клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. На Ямале до 1 ноября продлили режим повышенной готовности.

В правительстве предупреждают, если россияне будут недостаточно соблюдать меры профилактики, то страна будет вновь вынуждена уйти на самоизоляцию.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Ну ждите, ждите.

    Ждуны

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    А зачем они её ждут?

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