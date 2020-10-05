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IT-специалисты из Приамурья вышли в финал «Цифрового прорыва»

IT-специалисты из Приамурья вышли в финал «Цифрового прорыва»
Фото: amurobl.ru

Вчера, 4 октября, завершился полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Всего в соревновании поучаствовали 88 команд, семь — из Амурской области.

Три команды из Приамурья вышли в финал. Это команда ITD, которая создала платформу-конструктор для автоматизации разработки регламентов для Министерства экономразвития и торговли региона. Также команда «Красное облако» — победила в решении проблемы развития инфраструктуры острова Русский. Специалисты создали мобильное приложение для заказа продовольствия на кампус. Ещё одна команда — «Флюгер», заняла третье место в решении кейса «Почта России».

Помимо Приамурья в топ победителей вошёл Приморский и Хабаровский край, а также Ростовская и Нижегородская области.

— В этом хакатоне самым популярным стал кейс для развития инфраструктуры на острове Русский. Также решали задачи обеспечения населения банковскими терминалами, юридической поддержкой и предоставлением госуслуг, – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Хакатон проходил со 2 по 4 октября. Команды работали дистанционно, а помогали им 77 трекеров и экспертов. За 48 часов специалисты разработали 60 цифровых продуктов. Авторы лучших проектов разделили около трёх миллионов рублей. Они поборются за главный приз в финале конкурса. Следующий хакатон состоится в Центральном ФО с 17 по 19 октября, сообщает пресс-служба правительства области.

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#конкурсы #наука

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