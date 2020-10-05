Житель Архары хранил наркотики, находясь на испытательном сроке

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В Архаре осудили 48-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

— 20 июля в вечернее время мужчина насобирал дикорастущую коноплю и принёс растение домой. В этот же день сотрудники правоохранительных органов изъяли у амурчанина 106 грамм марихуаны. Житель Приамурья совершил правонарушение в период испытательного срока. В 2017 году мужчину уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь суд отменил условный испытательный срок и назначил окончательное наказание: лишения свободы сроком на 4 года и 5 месяцев в колонии общего режима, — рассказали в прокуратуре Амурской области.