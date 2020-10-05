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сегодня, 11:15 0

Тушу тигра Павлика отправят на экспертизу во Владивосток

Тушу тигра Павлика отправят на экспертизу во Владивосток
Фото: pixabay.com

Тушу тигра Павлика, погибшего от рук браконьеров, передадут во Владивосток для экспертизы. Исследование должно прояснить обстоятельства смерти хищника.

– Экспертиза делается для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего и ответить на те вопросы, которые в постановлении задают следователи. Непонятно, какие анализы [предстоит провести]. Возможно, лабораторные анализы, возможно, ДНК-анализ. Поэтому о сроках пока не можем говорить, – рассказал ТАСС директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

После того, как эксперты окончат свою работу, тушу Павлика уничтожат или же передадут учёным.

– Туша тигра по судебному приговору является существенным доказательством и хранится в специальных условиях до судебного заседания. После судебного заседания по решению суда и Росприроднадзора будет уничтожена или передана научной организации, – заключил Арамилев.

Напомним, останки амурского тигра Павлика нашли в конце сентября в Свободненском районе. В убийстве тигра подозреваются двое мужчин 25 и 23 лет, один из низ амурчанин, а второй работал на территории области вахтовым методом. По предварительной информации, во время ночной охоты мужчины выстрелили в тигра и покинули место происшествия. Вернувшись на следующее утро и увидев раненого Павлика, браконьеры застрелили его.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный природе в 2,3 миллиона рублей.

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#убийство тигра Павлика #природа #экология

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