Сразу два водяных смерча прошли по побережью Владивостока

Воронки поднялись в бухтах Тихая и Патрокл в Уссурийском заливе. Корабли в открытом море, стихия не затронула. Вскоре смерчи исчезли также быстро, как и появились.

Жертв и разрушений нет, а вот на сам Владивосток обрушился сильнейший ливень с грозой. Вода затопила несколько улиц. Сейчас экстренные службы устраняют последствия, сообщает телеканал «Звезда».