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сегодня, 11:20 1

Сразу два водяных смерча прошли по побережью Владивостока

Сразу два водяных смерча прошли по побережью Владивостока

Во Владивостоке в воскресенье, 4 октября, прошло сразу для водяных смерча. Редкое природное явление жители Владивостока опубликовали в соцсетях.

Воронки поднялись в бухтах Тихая и Патрокл в Уссурийском заливе. Корабли в открытом море, стихия не затронула. Вскоре смерчи исчезли также быстро, как и появились.

Жертв и разрушений нет, а вот на сам Владивосток обрушился сильнейший ливень с грозой. Вода затопила несколько улиц. Сейчас экстренные службы устраняют последствия, сообщает телеканал «Звезда».

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#большая вода #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    В семи предложениях две ошибки.

    Ребята, у вас всё в порядке?

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