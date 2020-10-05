Сразу два водяных смерча прошли по побережью Владивостока
Во Владивостоке в воскресенье, 4 октября, прошло сразу для водяных смерча. Редкое природное явление жители Владивостока опубликовали в соцсетях.
Воронки поднялись в бухтах Тихая и Патрокл в Уссурийском заливе. Корабли в открытом море, стихия не затронула. Вскоре смерчи исчезли также быстро, как и появились.
Жертв и разрушений нет, а вот на сам Владивосток обрушился сильнейший ливень с грозой. Вода затопила несколько улиц. Сейчас экстренные службы устраняют последствия, сообщает телеканал «Звезда».
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