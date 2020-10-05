Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что намерен добиваться контроля "на самом высоком уровне" за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой).

«Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — написал Никитин в воскресенье в своем аккаунте в Instagram.

Он рассказал, что знал Славину лично. «Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-й больнице. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону», — поделился глава региона. Он напомнил, что за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году он вручил ей благодарность губернатора.

В воскресенье друг семьи Славиной Герман Князев сообщил на своей странице в Facebook, что журналистку, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сведения о месте похорон ее родственники просят не раскрывать.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили о назначении Славиной посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия, уточнили в СК.