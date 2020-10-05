Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде
Главный редактор издания "Коза Пресс" Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось, сообщает ТАСС.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что намерен добиваться контроля "на самом высоком уровне" за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой).
«Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — написал Никитин в воскресенье в своем аккаунте в Instagram.
Он рассказал, что знал Славину лично. «Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-й больнице. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону», — поделился глава региона. Он напомнил, что за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году он вручил ей благодарность губернатора.
В воскресенье друг семьи Славиной Герман Князев сообщил на своей странице в Facebook, что журналистку, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сведения о месте похорон ее родственники просят не раскрывать.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили о назначении Славиной посмертной психолого-психиатрической экспертизы.
За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия, уточнили в СК.
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